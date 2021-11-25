ناقش رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم الخميس، مع الممثل الأعلى لمفوضية الاتحاد الأفريقي للقرن الأفريقي والرئيس النيجيري السابق، أولوسيجون أوباسانجو، الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سلمي للصراع الدائر في شمال إثيوبيا.

ورحب ترودو بجهود الممثل السامي نحو حل سلمي للصراع، معربا عن تقديره لعمله لدعم الحوار بين جميع الأطراف، مشددا على أهمية العمل من أجل وقف إطلاق النار وتخفيف التوترات، وأكد مجددا دعمه القوي لجهود الوساطة التي تقودها إفريقيا.

وأكد ترودو التزام كندا القوي والمستمر بدعم الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سلمي للنزاع. وشدد على ضرورة احترام حقوق الإنسان وحماية المدنيين، مشددا على الحاجة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وإيصالها للمتضررين من النزاع.