 ننشر أسماء ضحايا حادث اقتحام سيارة نقل ثقيل لمخبز بالشرقية - بوابة الشروق
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ننشر أسماء ضحايا حادث اقتحام سيارة نقل ثقيل لمخبز بالشرقية

فاطمة علي
نشر في: الخميس 25 نوفمبر 2021 - 12:04 م | آخر تحديث: الخميس 25 نوفمبر 2021 - 12:04 م

حصلت «الشروق» على أسماء ضحايا حادث اصطدام سيارة نقل ثقيل بمخبز في ديرب نجم بالشرقية، فقد لقي عامل بالمخبز يُدعى كريم أشرف، 19 سنة، مصرعه، فيما أُصيبت ربة منزل تُدعى ريهام نبيل بكسر في الساقين.

وقال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، في تصريحات لـ«الشروق»، إن الحادث أسفر عن مصرع عامل وإصابة ربة منزل وجرى نقل المصابة إلى مستشفى ديرب نجم المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم، يفيد بورود بلاغ باصطدام سيارة نقل بمخبز بمدينة ديرب نجم بمنطقة السويقة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

وجرى نقل المصابة إلى مستشفى ديرب نجم المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.


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