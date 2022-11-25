أوكرانيا والمملكة المتحدة تبحثان آليات مصادرة الأصول الروسية المجمدة

ناقش رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال ووزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي آليات مصادرة الأصول الروسية المجمدة واستخدامها لإعادة بناء أوكرانيا.



وقال شميهال في منشور على تليجرام -وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم الجمعة- "يجب معاقبة العدو ويجب عليه تعويض الضرر الناجم. ناقشنا أنا وكليفرلي آليات مصادرة الأصول الروسية المجمدة وإرسالها لاستعادة أوكرانيا. [كما ناقشنا] تنفيذ أداة التأمين ضد المخاطر العسكرية".



وأشار إلى أن المملكة المتحدة حليف مهم لأوكرانيا كما وصف شميهال قرار الحكومة البريطانية بأنه "مهم للغاية وفي التوقيت المناسب" بصرف أول خمسة ملايين جنيه إسترليني لدعم قطاع الطاقة المدني الأوكراني.



وفي الوقت نفسه، دعا الشركاء البريطانيين إلى الاعتراف بروسيا كدولة راعية للإرهاب وتسهيل إنشاء محكمة خاصة لإدانة القيادة الروسية -على حد قوله.



وقال شميهال "الرد على الهجمات الروسية يجب أن يكون حاسما بمزيد من العقوبات وحتى مزيد من العزلة".



ووصل كليفرلي إلى كييف اليوم الجمعة وقد التقى بالفعل بالرئيس فولوديمير زيلينسكي.