علقت الإعلامية إنجي أنور، على حالة الجدل التي أثيرت بين المطربين رامي صبري وويجز، بعدما وجه الأول للثاني انتقادا بأنه لا يفهم كلامه.

وقالت خلال برنامجها "مصر جديدة"، المذاع على قناة ETC، مساء الاثنين: "أزمة بدون لازمة، أو بدون داع وقعت بين رامي صبري وويجز، ودخلت فيه على الخط زوجة رامي صبري شيرين عادل".

وأضافت أن رامي صبري قال إنه لا يفهم كلمات ويجز، معقبة: "هو لم يخطئ، أنا ايضًا لا أفهم كلمات ويجز، فأنا أضم صوتي لصوت رامي صبري، وهذا لا يعني أنه سيئ فهو تجربة تستحق أن نتوقف عندها".

وأشارت إلى أن ويجز ناجح وله جمهوره وله من يحبه، لكنها تابعت: "ليست جريمة يا ويجز إن يقول شخص أنه لا يفهم كلامك، ستخرج بفيديو تعتدي عليا بالألفاظ".

ولفتت إلى أن رامي صبري قال إنه على الاستعداد أن يغني دويتو مع ويجز، بالإضافة أنه شكر تجربة مطربين الراب، وتحدث عنه وعن مروان بابلو بشكل جيد، موضحة أن رد ويجز بقوله "رامي ده محصلش رقم 19" أمر خاطئ منه.

وتابعت: "ما فعلته يا ويجز غرور وتناكة، فرامي صبري كان نجما من قبلك وكان ناجحا من قبلك، فاحترم الذين سبقوك واحترم نجاح الذين سبقوك، فهو احترم تجربتك"، لافتة إلى دخول زوجة رامي صبري على الخط واعتبارها أن تصريحات ويجز تقليل من زوجها.

واستكملت: "الاثنين قالوا رأيهم، لكن الحقيقة طريقة ويجز ليست مقبولة، مش معنى أنك نجحت، فأنت أصبحت فوق النقد.. فالفنان عبد الحليم حافظ انتقدوه ومحمد عبد الوهاب انتقدوه وفريد الأطرش انتقدوه فهؤلاء الفنانين محل نقد عادي".

وأثير جدل بين ذكر رامي صبري ومطرب الراب ويجز، حيث انتشرت الكثير من الفيديوهات لكل منهما يرد على الآخر، حتى دخلت زوجة المطرب رامي صبري على خط المناوشات لترد على ويجز.

بدأت القصة برد رامي صبري على سؤال عن رأيه في أغانى المهرجانات والراب، ليرد المطرب بشكل ساخر على أغاني المهرجانات ويصف أغاني الراب وبالتحديد أغاني "ويجز" بأنه لا بيفهم كلماتها.

ورد "ويجز"، عبر حسابه بموقع إنستجرام، على رامي صبري، وقال: "هتكلم عن فنان فاكر إن عنده صلاحية يتكلم على أي حد والناس تسمع وتسكت، الفنان دا اسمه رامي، رامي كل ما يقعد 4 أو 5 شهور يزهق يطلع يتكلم على بتوع الراب والهيب هوب، هتتكلم امتي على فنك ومجالك وبتوع البوب اللى أنت منهم؟

وأضاف: "أنت ما تفهمش في الراب حاجة زي ما قولت قبل كدا، فمش هتعرف تعمله، لو لقيت واحد بيعرف يسوق عجلة وأنا مش بعرف فهحترمه، لو حد بيعمل حاجة وأنا مش بعرف أعملها هحترمه، انت مش بتقدر الفنانين دول، انت شايفهم انهم عاوزين يوصلوا في ليفل أنت فيه، في حين أنهم معدينك، انت مش رقم 2 يا رامي، أنت رقم 19، بعيد أوي بجد".



بدورها، قالت شيري عادل زوجة رامي صبري عبر حسابها بموقع إنستجرام: "ده جزء من الحلقة اللى رامى أتكلم فيها عن الراب، ومن هنا ورايح مش هسكت وهرد على أي حد يفكر يتكلم عنه تانى بأى طريقة مش عجبانى، أولاً رامى اتسأل سؤال فى برنامج ورد وعنده كل الصلاحية لأى رد أو إجابة على أي سؤال يعنى مفيش أي مانع يخلى رامى لما يتسئل سؤال ما يجاوبش".