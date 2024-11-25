 روسيا تعلن عن اندلاع حريق في منطقة صناعية بعد هجمات أوكرانية بمسيرات - بوابة الشروق
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روسيا تعلن عن اندلاع حريق في منطقة صناعية بعد هجمات أوكرانية بمسيرات


نشر في: الإثنين 25 نوفمبر 2024 - 8:47 ص | آخر تحديث: الإثنين 25 نوفمبر 2024 - 8:47 ص

تسبب حطام مسيرات أسقطتها الدفاعات الجوية الروسية في نشوب حريق في منشأة صناعية تقع على بعد حوالي 200 كيلومتر جنوب غرب موسكو، وفقا لمعلومات روسية.

وقال حاكم منطقة كالوجا فلاديسلاف شابشا عبر تليجرام اليوم الإثنين إنه تم تدمير 3 مسيرات بواسطة الدفاعات الجوية في ضواحي مدينة كالوجا. وورد أن الحطام سقط على أرضية إحدى الشركات الصناعية واشتعلت النيران فيها. ولم ترد تقارير عن حدوث إصابات.

وتتصدى أوكرانيا لغزو روسي واسع النطاق منذ أكثر من عامين ونصف العام، وخلال هذه الفترة، استهدفت روسيا الأراضي الأوكرانية تقريبا كل ليلة بصواريخ بعيدة المدى، في محاولة لتدمير إمدادات الطاقة. كما تم استهداف العديد من المواقع المدنية.

وتفتقر أوكرانيا إلى دفاعات جوية كافية ولكنها ردت بزيادة مدى طائراتها المسيرة الهجومية مستهدفة مصافي النفط ومنشآت إمداد الوقود الروسية.


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