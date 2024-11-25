شقيق محمد رحيم: دكتورة الصحة كبرت الموضوع وأنا اللي بلغت زوجته بالوفاة

أكد الدكتور طاهر رحيم، شقيق الملحن الراحل محمد رحيم، أن زوجة الراحل، أنوسة كوته، فتحت منزلها لجميع أفراد أسرة رحيم، معزيًا ابن الراحل، كنز، مضيفا: "الذي أبلغني بالخبر هو أحد العاملين مع شقيقي الساعة 1:30 صباحًا".

وتابع "رحيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة"، الذي يُعرض عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن محمد رحيم كان رفيق حياته، مشددًا على أنه لا يجب نقل الأخبار الكاذبة من أجل التريند.

وتابع: "أنا اللي بلغت أنوسة كوته بخبر وفاة شقيقي الملحن محمد رحيم، مفيش متوفى هيتدفن إلا بتقرير دفن رسمي من وزارة الصحة، وتم الانتقال للصحة والدكتورة طالبت دخول زوجة الراحل معها الغرفة للكشف عليه"، موضحًا أن الدكتورة شكت أن الوفاة غير طبيعية "كبرت الموضوع".

ونوه إلى أن كل ما قيل بشأن أسباب وفاة شقيقه الملحن الراحل محمد رحيم هو مجرد شائعات، مؤكداً أن الطبيبة كتبت تقريرًا وسلمته للمباحث، وتم استدعاء الطبيبة للاستفسار عن أسباب كتابة التقرير في وجود شبهة جنائية.