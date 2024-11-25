ستارمر يستبعد إعادة الانتخابات البريطانية رغم العريضة التي تطالب بذلك

استبعد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الاثنين، الدعوة إلى انتخابات عامة أخرى، لكنه قال إنه "ليس مندهشا" من رغبة البعض ممن لا يدعمون حزبه، حزب العمال، في إجراء انتخابات ثانية.

وقالت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) اليوم الاثنين، إن أكثر من مليوني شخص حتى الآن وقعوا على عريضة على موقع البرلمان تدعو إلى إجراء انتخابات أخرى.

وتقول العريضة،:" أود إجراء انتخابات عامة أخرى".

كما تقول،:" أعتقد أن حكومة حزب العمال الحالية تراجعت عن الوعود التي قطعتها على نفسها في الفترة التي سبقت الانتخابات الأخيرة".

وقال ستارمر ردا على سؤال حول العريضة في برنامج "ذيس مورننج"" على قناة "آي تي في" اليوم الاثنين، : "إنني أذكر نفسي بأن كثيرا من الناخبين لم يصوتوا لصالح حزب العمال في الانتخابات الأخيرة".

وأضاف ،:" لست مندهشا من أن العديد منهم يريدون إعادة الانتخابات. ولكن ليست هذه هي الطريقة التي يعمل بها نظامنا".

واستطرد قائلا،:" هناك الكثيرون الذين لم يريدوننا في المقام الأول ، لذلك فإن ما أركز عليه هو القرارات التي ينبغي علي اتخاذها كل يوم".

ووصف القرارات التي اتخذتها حكومته حتى الآن بأنها "صعبة ولكنها عادلة".

وواجه ستارمر ووزراؤه رد فعل عنيفا بشكل خاص لقصر مدفوعات الوقود في فصل الشتاء على أفقر المتقاعدين فقط.

كما احتج المزارعون على التغييرات في ضريبة الميراث التي يزعمون أنها قد تؤثر على مستقبل أعمالهم.

وبينما يحتفل بمرور خمسة أشهر عليه كرئيس للوزراء، أقر ستارمر بأن المهمة صعبة، لكنه أضاف: "لن أبادل يوما واحدا في المعارضة بيوم في السلطة".

وقال ،: " من الأفضل بكثير أن تكون في السلطة للقيام بالأشياء ، بدلا من الإحباط ، كما وجدته ، في المعارضة طوال تلك السنوات الطويلة حيث كنا قادرين فقط على قول ما سنفعله".