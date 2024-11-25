ولاية كاليفورنيا تدرس تقديم تخفيضات ضريبية للسيارات الكهربائية

قال جافين نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الاثنين، إن الولاية قد تقدم تخفيضات ضريبية للسيارات الكهربائية، إذا ألغى الرئيس الأمريكي المنتخب أي حوافز ضريبية اتحادية للأشخاص الذين يشترون سيارات كهربائية.

واقترح نيوسوم وهو ديمقراطي إطلاق نسخة جديدة من "برنامج الخصم للسيارات النظيفة" على مستوى الولاية والذي توقف في 2023 بعد أن مول مشتريات حوالي 594 ألف سيارة كهربائية ووفر 459 مليون جالون من الوقود التقليدي.

وقال نيوسوم في بيان إن المستهلكين يواصلون إثبات خطأ المتشككين في جدوى السيارات الكهربائية، ويثبتون أن السيارات التي لا تصدر انبعاثات كربونية وجدت لتبقى "نحن لن نعود إلى الوراء بالنسبة لمستقبل نظيف في مجال النقل، وسنجعل التكلفة محتملة للأشخاص الذين يقودون مركبات لا تلوث الهواء".

ويعتبر اقتراح نيوسوم جزءا من خطته لحماية السياسات التقدمية لولاية كاليفورنيا قبل بدء الولاية الثانية للرئيس المنتخب دونالد ترامب.

ودعا حاكم الولاية مجلسها التشريعي لعقد جلسة خاصة للمساعدة في حماية قوانين الولاية من ترامب من خلال الموافقة على زيادة مخصصات مكتب المدعي العام لها لمواجهة تحديات الحكومة الاتحادية في عهد ترامب.

ومن المحتمل توفير أموال برنامج التخفيضات الضريبية للسيارات الكهربائية في ولاية كاليفورنيا من خلال صندوق خفض غازات الاحتباس الحراري الذي يتم تمويله من جانب الشركات الملوثة للبيئة، بحسب مكتب حاكم كاليفورنيا.

وبلغ إجمالي عدد السيارات صفر انبعاثات التي تم بيعها في ولاية كاليفورنيا منذ ظهور هذه السيارات أكثر من مليوني سيارة، حيث أصدرت الولاية خلال السنوات الأخيرة العديد من السياسات التي تستهدف الحد من استخدام سيارات الوقود التقليدي وتشجيع سيارات الطاقة النظيفة.