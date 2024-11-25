الاكتتاب في سندات الخزانة الأمريكية ذات العامين فوق المتوسط

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، نتيجة الاكتتاب في طرح سندات مدتها عامين بقيمة 69 مليار دولار ،حيث جاء الطلب عليها فوق المتوسط وذلك في مستهل أسبوع بيع سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل .

وبلغ سعر العائد على السندات ذات العامين 274ر4% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 77ر2 مرة.

وفي الشهر الماضي، باعت وزارة الخزانة سندات مدتها عامين بقيمة 69 مليار دولار، وبلغ سعر العائد عليها 130ر4% ومعدل التغطية 50ر2 مرة من قيمة الطرح.

يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة العامين 61ر2 مرة.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة غدا الثلاثاء نتيجة الاكتتاب في سندات مدتها 5 سنوات بقيمة 70 مليار دولار، على أن تعلن نتيجة الاكتتاب في السندات أجل سبع سنوات بقيمة 44 مليار دولار يوم الأربعاء في ختام أسبوع الطرح.