قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، إنها تلقت رسالة مفادها "اتصلي بي في أي وقت" من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، في أول اتصال هاتفي بينهما منذ أن أثارت خلافا دبلوماسيا كبيرا مع الصين.

وأثارت تصريحات مرتجلة لتاكايتشي في البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر ذكرت فيها أن أي هجوم صيني على تايوان قد يؤدي إلى عمل عسكري ياباني ردا غاضبا من بكين شمل مقاطعة السفر إلى اليابان، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقالت الصين، إن تايوان جزء من أراضيها ولا تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها.

وتقع تايوان على بعد ما يزيد قليلا على 100 كيلومتر من الأراضي اليابانية. وترفض حكومة تايوان ما تقوله الصين وتؤكد أن شعب تايوان هو الوحيد القادر على تقرير مستقبله.

ولم يعلق ترامب علنا على النزاع بين اليابان الحليف الأمني الرئيسي للولايات المتحدة والصين القوة العظمى المنافسة، وهو صمت يقول محللون إنه سيكون مقلقا لبعض المسئولين في طوكيو.

وفي تصريحات مقتضبة عقب مكالمتها مع ترامب، اليوم الثلاثاء، سعت تاكايتشي إلى تبديد أي مخاوف من أن الرئيس الأمريكي لم يدعمها.

وقالت تاكايتشي للصحفيين: "ذكر الرئيس ترامب أنه وأنا صديقان جيدان للغاية، وأنه ينبغي أن أتصل به في أي وقت".

وأضافت أن ترامب شرح لها أحدث تطورات العلاقات الأمريكية الصينية بما في ذلك اتصاله بالرئيس الصيني شي جين بينج أمس الاثنين.

ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق على مكالمة ترامب مع تاكايتشي.