سفير أوكرانيا في ألمانيا: على الشركاء ألا يجبرونا على تقديم تنازلات

شدد السفير الأوكراني في ألمانيا، أوليكسي ماكييف، على الخطوط الحمراء لبلاده في محادثات السلام الجارية بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدا أن التنازل عن الأراضي المحتلة "أمر محظور الخوض فيه تماما".

وفي مقابلة مع القناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد دي إف"، قال ماكييف اليوم الثلاثاء ردا على سؤال حول ما إذا كانت بنود سابقة مثل التنازل عن أراض لروسيا أو تقليص الجيش الأوكراني إلى النصف أو التخلي عن عضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو) قد أصبحت الآن غير مطروحة للنقاش: "هذه خطوط حمراء بالنسبة لنا، من المهم أن يساعدنا شركاؤنا وألا يحاولوا إجبارنا على أي تنازلات"، مؤكدا أيضا أنه من الضروري إجبار روسيا على تقديم تنازلات.

وأعرب ماكييف عن تفاؤله بأن روسيا ستُجبَر على الجلوس إلى طاولة المفاوضات من خلال الضغط والعقوبات الاقتصادية والدعم المستمر لأوكرانيا.

وكانت أوكرانيا والدول الأوروبية قد نجحت في تعديل خطة من 28 نقطة قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا، والتي وُصفت على نطاق واسع بأنها "قائمة أمنيات لروسيا". وتضمنت الخطة أن تقبل أوكرانيا بخسائر إقليمية كبيرة وتحديد سقف لقوة جيشها، وأن يمتنع الناتو عن ضم أوكرانيا وأي أعضاء جدد آخرين، إضافة إلى استفادة الولايات المتحدة بشكل كبير من الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي.

وبحسب أوكرانيا وشركائها الأوروبيين، فقد تمكنوا خلال محادثات مطولة مع الولايات المتحدة في جنيف من تخفيف بنود الخطة الجديدة. ومن جانبها، أبدت روسيا موقفا رافضا. ومن المقرر عقد المزيد من المحادثات خلال الأيام المقبلة.