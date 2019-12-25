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أعداد جريدة الشروق
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المرصد: 110 آلاف نازح في إدلب منذ مطلع الشهر

القاهرة - د ب أ:
نشر فى : الأربعاء 25 ديسمبر 2019 - 12:42 م | آخر تحديث : الأربعاء 25 ديسمبر 2019 - 12:42 م

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بنزوح نحو 110 آلاف مدني في محافظة إدلب شمال غربي البلاد منذ مطلع الشهر.

وذكر المرصد أن العمليات العسكرية للقوات السورية والروسية تسببت منذ مطلع ديسمبر الجاري في نزوح نحو 110 آلاف مدني من ريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي، مشيرا إلى أن نحو نصف هذا العدد نزح خلال الأيام الثمانية الماضية فقط.

وأضاف أن عمليات النزوح تركزت من ريف معرة النعمان الشرقي (القرى الممتدة من أم جلال حتى معصران ومن معرة النعمان حتى محيط أبو الضهور)، بالإضافة لبلدات وقرى جبل الزاوية جنوب مدينة إدلب، وقرى واقعة شرق بلدة سراقب بالقطاع الشرقي من ريف إدلب.

وانتقد المرصد "تركيز الضامن التركي على مصالحه في منطقة شمال شرق سوريا، بينما يتضامن (إعلاميا) فقط مع الكارثة الإنسانية في إدلب".

وتعتبر تركيا الضامن الأمني في إدلب بموجب تفاهمات مع كل من روسيا وإيران.

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