مدرب حراس الأهلي يكشف تفاصيل إصابة الشناوي ويعلق على شوبير

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زف ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى النادي الأهلي، بشرة سارة لجماهير القلعة الحمراء بشأن محمد الشناوي، حامي عرين المارد الأحمر، والإصابة التي تعرض لها خلال مباراة سيراميكا كليوباترا بنصف نهائي كأس السوبر المصري.

تعرض محمد الشناوي لإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا ليغادر بعدها اللقاء ويشارك مصطفى شوبير بدلا منه.

قال ميشيل يانكون في تصريحات لقناة «أبو ظبي الرياضية» عقب المباراة:" لن نستطيع تقييم حالة محمد الشناوي في الوقت الحالي، لابد من إجراء بعض الفحوصات بمجرد وصولنا لفندق الإقامة، ونطمئن جمهور الأهلي بأنه ليس هناك أي شئ خطير بالنسبة للشناوي".

أضاف ميشيل يانكون:" نتأسف لإصابة محمد الشناوي، لكننا نملك مجموعة كبيرة من الحراس كلهم أشطر من بعض".

أتم ميشيل يانكون:" الشناوي خاض بطولة كأس العالم للأندية في السعودية، ويعاني من إرهاق بدني وإجهاد عضلي، لكن مصطفى شوبير ومخلوف وحمزة علاء حراس مرمى جيدين للغاية وجاهزين طوال الوقت".

وحسم الأهلي مباراة سيراميكا كليوباترا لصالحه بهدف دون رد، ليتأهل لنهائي السوبر المصري ليلاقي مودرن فيوتشر.