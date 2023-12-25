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إعلام عبري: إصابة خطيرة إثر انفجار سيارة في حيفا


نشر في: الإثنين 25 ديسمبر 2023 - 12:02 م | آخر تحديث: الإثنين 25 ديسمبر 2023 - 12:02 م
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، بسماع دوي انفجار ضخم في حيفا دون تفعيل صفارات الإنذار، اتضح أنها إثر انفجار سيارة نتج عنها إصابة خطيرة، حسبما أوردت «القاهرة الإخبارية».

وفي السياق ذاته، تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في مداهمة منازل الفلسطينيين في قرية برقة شمال غرب نابلس.

وكبدت الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة دولة الاحتلال 65 مليار شيكل حتى الآن، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر الماضي، حربًا مدمرة على قطاع غزة، ما أدى حتى الآن إلى أكثر من 80 ألفًا ما بين شهيد ومفقود وجريح، 70% منهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن تدمير مئات آلاف الوحدات السكنية والتهجير القسري لنحو 2 مليون نسمة من الشمال إلى الجنوب.

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