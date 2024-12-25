7 شهداء وإصابات إثر قصف الاحتلال مناطق متفرقة في غزة

استُشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مناطق مختلفة في قطاع غزة.

وأفاد مراسل «وفا»، باستشهاد مواطنين وإصابة عدد آخر في استهداف طائرات مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في حي أبو خاطر بجوار الجامعة الإسلامية جنوب شرق مدينة خان يونس.

كما استُشهد مواطنان جراء استهداف مجموعة من المواطنين في جباليا النزلة شمال قطاع غزة، واستُشهد مواطن آخر وأصيب آخرون في استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مفترق الأمن العام شمال غربي مدينة غزة.

واستُشهد مواطنان وأصيب عدد آخر، في قصف من طائرات الاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,338 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 107,764 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.