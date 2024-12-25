لاعب طلائع الجيش: الزمالك لا يستحق ركلة جزاء أمامنا

عبر خالد سطوحي، مدافع فريق طلائع الجيش، عن سعادته بتعادل فريقه أمام الزمالك ، في المواجهة التي جرت مساء اليوم بالدوري المصري.

قال خالد سطوحي، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد »، إن طلائع الجيش قدم مباراة جيدة وكان يستحق الحصول على نقاط المباراة، ولكنه راض عن النتيجة تماما.

واصل :" عبدالحميد بسيوني، مدرب الفريق، كان حزينا بسبب اهتزاز مرمانا، ولكنه كان سعيدا بسبب إلتزام اللاعبين طوال المباراة".

تابع :" الزمالك لا يستحق ركلة جزاء، الالتحام كان صعبا، حارس مرمانا نجح في لعب الكرة أولا ولكنه لم يستطع منع نفسه من التصادم مع لاعب الزمالك".