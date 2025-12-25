ألمانيا تصف حرب السودان بـ «أسوأ أزمة إنسانية في العالم» وتدعو لتحرك دولي عاجل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعت وزيرة التنمية الألمانية ريم العبدلي رادوفان إلى تكثيف الجهود الدولية لإنهاء الصراع في السودان، واصفة إياه بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ومحذرة من أنه يجب ألا يُغفل أو يُهمل.

وقالت رادوفان في تصريحات لمجموعة فونكه الإعلامية الألمانية، نُشرت الأربعاء: "التقارير والصور التي تصلنا مقلقة ومفزعة للغاية".

وأشادت بالدول المجاورة لدعمها ملايين الأشخاص الذين فروا من السودان منذ اندلاع القتال، لكنها شددت على أن المساعدات الإنسانية وحدها غير كافية.

وأضافت: "نحن بحاجة ملحة إلى حل سياسي، يبدأ بوقف إطلاق نار مستقر... هذا لن يتحقق من تلقاء نفسه في هذه الحرب الأهلية المروعة، بل يتطلب دعما فوريا وأكبر من المجتمع الدولي".

وحذرت من أن الصراع يجب ألا ينسى.

ويشهد السودان حربا منذ أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية. ووصفت الأمم المتحدة هذا النزاع بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث نزح نحو 12 مليون شخص، ويواجه نصف السكان خطر الجوع.

وعلى الرغم من حجم الكارثة، حظي السودان باهتمام دولي أقل بكثير مقارنة بنزاعات أخرى مثل الحرب في غزة.