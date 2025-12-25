إصابة رضيعة باعتداءات للمستوطنين على منازل الفلسطينيين في الخليل

لا يكاد يمر يوم دون تسجيل اعتداءات جديدة من المستوطنين، وهذه المرة، أحرقت تلك المليشيات «باجر» في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، كما اعتدت على منزل عائلة، مما تسبب في إصابة طفلة رضيعة شرق الخليل.

واعتدت مليشيات المستوطنين على منزل عائلة في بلدة سعير، ما أسفر عن إصابة الرضيعة ميار الشلالدة، بجروح متوسطة في الوجه والرأس، وتم نقلها للعلاج.

وأفادت شهادات ميدانية بأن مجموعة من المستوطنين المسلحين من مستوطنة «أصفر» والبؤرة الاستيطانية الجديدة في منطقة «جورة الخيل» هاجمت منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم في منطقة الربيعة ببلدة سعير بالحجارة، مما ألحق أضراراً كبيرة بالممتلكات.

وفي سياق متصل، منعت قوات الاحتلال المزارعين من حراثة أراضيهم في منطقة «وادي اجحيش» بمسافر يطا جنوب الخليل، كما هدمت صباح الخميس بركسا في قرية المغير شرق رام الله، كان يضم أدوات كهربائية للمواطن مراد عبد الحفيظ أبو عليا، ضمن سلسلة اقتحامات الاحتلال في المنطقة الشرقية للقرية عند «ظهر القبة».

واقتلعت قوات الاحتلال عشرات أشجار الزيتون المعمرة في المنطقة الشمالية الغربية من بلدة دير بلوط غرب سلفيت، ضمن أعمال تجريف لحقت بأراضي فلسطينية تعود ملكيتها لعدة أشخاص، فيما كان الاحتلال قد جرفت الأربعاء أراضي وأشجار زيتون في مناطق ديراستيا وكفل حارس شمال سلفيت بهدف التوسع الاستعماري.