رئيس البرلمان العربي يشيد بانتخابات المجالس المحلية في الصومال

أشاد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، اليوم الخميس، بإجراء انتخابات المجالس المحلية بمديريات العاصمة الصومالية مقديشو؛ والتي تُعد الأولى منذ عام 1969.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا)، اليوم الخميس، اعتبر اليماحي هذه الانتخابات خطوة مفصلية ومهمة في مسار بناء مؤسسات الدولة وتعزيز مسار الديمقراطية والمواطنة وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية.

وأشار اليماحي، إلى أن هذه الانتخابات ستكون لها انعكاسات داخلية إيجابية خاصة في دعم جهود الصومال في تحقيق الأمن والاستقرار، مشددا على ضرورة تكاتف جميع القوى السياسية وإعلاء المصلحة الوطنية العليا وتغليب لغة الحوار.

وأكد دعم البرلمان العربي التام لكل ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بالصومال، وبما يلبي تطلعات الشعب الصومالي العزيز في تحقيق التنمية والتقدم والازدهار.