إطلاق نار خلال عملية ترحيل في ماريلاند وإصابة شخصين بعد محاولة دهس عملاء هجرة أمريكيين

أطلق عملاء اتحاديون للهجرة النار على مركبة متحركة يوم الأربعاء خلال عملية إنفاذ وترحيل، ما أدى إلى إصابة شخصين، أحدهما بطلق ناري، بحسب ما أفاد مسؤولون.

وقال متحدث باسم شرطة مقاطعة آن أروندل إن إصابتي الشخصين غير مهددتين للحياة، ونقلا إلى المستشفى.

وأوضحت الشرطة أن عناصرها استجابوا لبلاغ عن إطلاق نار يشارك فيه عملاء اتحاديون قرابة الساعة 1050 صباحا. وأضافت أن عملاء إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية كانوا الجهة الوحيدة المشاركة في إطلاق النار.

وبحسب المعلومات الأولية، قال رجال الشرطة إن العملاء اقتربوا من شاحنة بيضاء، لكن المركبة حاولت دهسهم، فأطلقوا النار عليها. ثم تسارعت الشاحنة قبل أن تتوقف في منطقة حرجية، وفق الشرطة.

وعند طلب التعليق، قال مسؤولون في وزارة الأمن الداخلي إن المدنيين المتورطين في المواجهة مع عملاء الهجرة موجودان في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية. ولم يوضحوا ما إذا كان أي من الرجلين قد أُوقف أو اعتُقل.