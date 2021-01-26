تركيا تواصل إطلاق العمليات الأمنية ضد حزب العمال الكردستاني

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أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الثلاثاء، إطلاق عمليتين جديدتين ضد منظمة "حزب العمال الكردستاني"، وذلك في إطار عمليات "أرن" الأمنية التي انطلقت قبل أسبوعين.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن بيان للوزارة أنها أطلقت عملية "أرن 4 قارلي أوفا - وارطو" بولاية موش شرقي البلاد، و"أرن 5 باغوك" في ولاية ماردين جنوب شرقي البلاد.

ولفتت في هذا الإطار إلى استمرار عمليات "أرن1" بولاية أغري، و"أرن2" بولاية ديار بكر، و"أرن3" في ولاية أغري.

وأوضحت أن عملية "أرن 4" تجري بمشاركة 93 فريقا من قوات الدرك والشرطة، وتضم 1620 عنصرا أمنيا، في حين يشارك في "أرن5"، 2550 عنصرا أمنيا، يشكلون 145 فريقا.

تجدر الإشارة إلى أن "حزب العمال الكردستاني" مصنف منظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ووفقا للبيانات التركية فإن المنظمة قتلت حوالي 40 ألف شخص خلال أنشطتها المستمرة منذ أكثر من 30 عاما.