 زيمبابوى تحشد مواردها إستعداداً لمكافحة أسراب الجراد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زيمبابوى تحشد مواردها إستعداداً لمكافحة أسراب الجراد

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 26 يناير 2021 - 8:27 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 26 يناير 2021 - 8:27 ص

 أعلنت زيمبابوى أنها تقوم حاليا بحشد مواردها لاتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة أسراب الجراد ، وذلك فى أعقاب اجتياحها لمناطق فى ناميبيا مؤخراً مما تسبب فى حدوث أضرار جسيمة بحوالى خمسين ألف هكتار من المحاصيل الزراعية هناك .
وأوضح رئيس معهد بحوث حماية النباتات الزراعية فى زيمبابوى " شينجيراى نياماتوكوا " انه يجرى حشد الموارد لادارة عملية مكافحة تفشى الجراد و للتنبؤ الفعال بتحركاتها .
وأضاف رئيس معهد البحوث قائلا " إننا لم نتلق حتى الآن تقارير عن رصد أسراب للجراد عند شلالات فيكتوريا والمناطق السكنية فى شمال اقليم ماتابيلاند ، ولكننا سنقوم بعمليات مراقبة " .
ومضى قائلا " انه من المهم بالنسبة لنا أن يتم تبادل المعلومات والتنبؤات بشان حركة أسراب الجراد لاتخاذ الاجراءات المناسبة للحيلولة دون تفشى الجراد لأنها يمكن أن تدمر مساحات شاسعة من المحاصيل الزراعية " .
وجدير بالذكر أن أسراب الجراد كانت قد اجتاحت مناطق فى زيمبابوى و بوتسوانا و ناميبيا وزامبيا بعد هطول أمطار غزيرة خلال العام الماضى ، مما أجبر وكالات حماية النباتات الزراعية على اتخاذ خطوات لمكافحة الجراد .
ومما يذكر أن مجموعة تنمية منطقة الجنوب الأفريقى / سادك / وشركائها مثل المنظمة الدولية لمكافحة الجراد فى وسط وجنوب أفريقيا تتعاون مع الدول الأربع من أجل مكافحة تفشى الجراد وحماية سبل معيشة سكانها .

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