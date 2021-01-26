زيمبابوى تحشد مواردها إستعداداً لمكافحة أسراب الجراد

أعلنت زيمبابوى أنها تقوم حاليا بحشد مواردها لاتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة أسراب الجراد ، وذلك فى أعقاب اجتياحها لمناطق فى ناميبيا مؤخراً مما تسبب فى حدوث أضرار جسيمة بحوالى خمسين ألف هكتار من المحاصيل الزراعية هناك .

وأوضح رئيس معهد بحوث حماية النباتات الزراعية فى زيمبابوى " شينجيراى نياماتوكوا " انه يجرى حشد الموارد لادارة عملية مكافحة تفشى الجراد و للتنبؤ الفعال بتحركاتها .

وأضاف رئيس معهد البحوث قائلا " إننا لم نتلق حتى الآن تقارير عن رصد أسراب للجراد عند شلالات فيكتوريا والمناطق السكنية فى شمال اقليم ماتابيلاند ، ولكننا سنقوم بعمليات مراقبة " .

ومضى قائلا " انه من المهم بالنسبة لنا أن يتم تبادل المعلومات والتنبؤات بشان حركة أسراب الجراد لاتخاذ الاجراءات المناسبة للحيلولة دون تفشى الجراد لأنها يمكن أن تدمر مساحات شاسعة من المحاصيل الزراعية " .

وجدير بالذكر أن أسراب الجراد كانت قد اجتاحت مناطق فى زيمبابوى و بوتسوانا و ناميبيا وزامبيا بعد هطول أمطار غزيرة خلال العام الماضى ، مما أجبر وكالات حماية النباتات الزراعية على اتخاذ خطوات لمكافحة الجراد .

ومما يذكر أن مجموعة تنمية منطقة الجنوب الأفريقى / سادك / وشركائها مثل المنظمة الدولية لمكافحة الجراد فى وسط وجنوب أفريقيا تتعاون مع الدول الأربع من أجل مكافحة تفشى الجراد وحماية سبل معيشة سكانها .