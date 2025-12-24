توقعات بفوز زعيم المجلس العسكري في غينيا في أول انتخابات منذ انقلاب 2021

يتوجه الناخبون في غينيا إلى مراكز الاقتراع الأحد المقبل في أول انتخابات رئاسية في الدولة الواقعة غرب أفريقيا منذ أن استولى الجيش على السلطة في انقلاب عام 2021، حيث توقع محللون فوزا محتملا لزعيم المجلس العسكري الجنرال مامادي دومبويا.

وغينيا هي واحدة من عشر دول أفريقية، استولى فيها الجنود على السلطة منذ عام 2020، وفاز بعضهم في الانتخابات بعد تأخير العودة إلى الديمقراطية.

ويقول منتقدون إنه منذ إطاحة الجنرال دومبويا بالرئيس ألفا كوندي قبل أربع سنوات، شن حملة قمع ضد المعارضة الرئيسية والمنشقين، مما تركه بدون منافس قوي للفوز بولاية مدتها سبع سنوات في الانتخابات التي تجرى يوم الأحد المقبل.

ومن المتوقع أن يدلي حوالي 7ر6 مليون ناخب مسجل بأصواتهم في حوالي 24 ألف مركز اقتراع بمختلف أنحاء البلاد ومن المتوقع صدور النتائج خلال 48 ساعة. وستكون هناك جولة إعادة إذا لم يفز أي مرشح بأغلبية الأصوات.