الأربعاء 24 ديسمبر 2025 4:23 م القاهرة
لاعب غينيا الاستوائية يتلقى أول بطاقة حمراء في أمم إفريقيا 2025

محمد عبد المحسن
نشر في: الأربعاء 24 ديسمبر 2025 - 4:07 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 ديسمبر 2025 - 4:10 م

تلقى باسيليو ندونج، لاعب منتخب غينيا الاستوائية، أول بطاقة حمرا في النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتستضيف المغرب النسخة الخامسة والثلاثين من كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة الحالية وحتى 18 يناير المقبل.

وحصل باسيليو ندونج على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 50 من مباراة منتخب بلاده أمام بوركينا فاسو، والتي تقام عصر اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وكان إبراهيم دياز، نجم المنتخب المغربي، افتتح أهداف النسخة الخامسة والثلاثين من بطولة كأس الأمم الإفريقية، خلال مواجهة الافتتاح أمام جزر القمر يوم الأحد الماضي.

وسجل إبراهيم دياز الهدف الأول للمغرب في الدقيقة 55، بعد تمريرة وصلت له على نقطة الجزاء سددها مباشرة في شباك حارس مرمى جزر القمر.

كما أصبح هدف إبراهيم دياز هو الهدف رقم 99 في المباريات الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الإفريقية خلال نسخها الـ35.

وأهدر سفيان رحيمي، مهاجم المنتخب المغربي، أول ركلة جزاء في البطولة، بعدما حصل المنتخب المغربي على ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة من المباراة بعد تدخل على إبراهيم دياز، احتسبها حكم المباراة.

وسدد سفيان رحيمي ركلة الجزاء في الدقيقة 11 علي يمين حارس المرمى يانيك باندور، والذي تصدى لها ببراعة حارس منتخب جزر القمر.

فيما حصل يانيس كاري، متوسط ميدان منتخب جزء القمر، على البطاقة الصفراء الأولى، في البطولة بعد خطأ ارتكبه في وسط الملعب، في الدقيقة 35 من عمر المباراة، منع به هجمة واعدة للمنتخب المغربي.


