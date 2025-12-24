 بدء المحادثات بشأن النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا وسط آمال للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار - بوابة الشروق
الأربعاء 24 ديسمبر 2025 4:39 م القاهرة
بدء المحادثات بشأن النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا وسط آمال للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار

بانكوك (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 24 ديسمبر 2025 - 4:18 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 ديسمبر 2025 - 4:18 م

بدأ ضباط عسكريون من تايلاند وكمبوديا محادثات اليوم الأربعاء، في إقليم تشانثابوري شرق تايلاند، وسط آمال بأن ينضم إليهم وزيرا دفاع البلدين يوم السبت المقبل لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكدت الدولتان بدء المحادثات كما هو مقرر عند نقطة التفتيش الحدودية بان لايم بإقليم تشانثابوري، حسب صحيفة بانكوك بوست اليوم الأربعاء.

تأتي المحادثات بعد يومين من اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيان(آسيان) في كوالالمبور في مسعى لإنقاذ هدنة توسطت فيها ماليزيا والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد جولة سابقة من الاشتباكات في يوليو الماضي.

وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع التايلاندية، الأدميرال سوراسانت كونجسيري أن اجتماع اللجنة العامة للحدود من المقرر أن يستمر أربعة أيام ويمكن أن يمهد الطريق لاتفاق.

وقال للصحفيين "إذا مضى اجتماع الأمانة العامة بسلاسة وأدى إلى اتفاق، فسيكون هناك اجتماع بين وزيري دفاع البلدين في 27 ديسمبر".

لكنه قال إن نجاحه سيعتمد على صدق الجانب الكمبودي قولا وفعلا. وطالبت بانكوك سابقا بأن تعلن بنوم بنه عن هدنة أولا وتتعاون في جهود إزالة الألغام على الحدود.


