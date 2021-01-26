مياه المنيا: مد 496 وصلة للأسر الأشد احتياجا خلال 2020 بالتعاون مع جمعية خيرية

قال المهندس ياسر الشهاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إن الشركة نجحت في مد خطوط مياه وتنفيذ 496 وصلة مياه للأسر الأشد احتياجا بمراكز المنيا المختلفة بتكلفة مالية نحو 2 مليون و542 ألف جنيه، ضمن بروتوكول التعاون المشترك بين إدارة المشاركة المجتمعية بالشركة وجمعية خيرية.

وأوضح أن ذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية برفع الأعباء عن كاهل الأسر الأشد احتياجا وتكليفات كل من اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، بسرعة إنجاز هذه الوصلات.

وأكد الشهاوي، أنه كلف القطاع المالي والتجاري بالشركة بتسهيل إجراءات التوصيل للأسر الأشد احتياجا وسرعة إنجاز التوصيلات عن طريق قطاعي المياه والصرف بالشركة، مؤكدا لستعداد الشركة للتعاون مع كافة الجهات لتوفير حياة كريمة للمواطنين داخل المحافظة.