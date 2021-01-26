برلماني: تدخل الكونجرس الأمريكي في الشأن المصري مرفوض

رفض النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ، وأمين شئون الصناعة والتجارة بحزب مستقبل وطن، تدخل أي جهة أو دولة في الشأن الداخلي المصري، مؤكدًا أن تدخل الكونجرس الأمريكي في الشأن الداخلي المصري مرفوض جملة وتفصيلًا.

وقال حمزة، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن نوايا الإدارة الأمريكية الجديدة ظهرت مبكرًا، وكأنها لم تعي درس الماضي، فالشعب المصري مصطف خلف قيادته السياسية وخلف جيشه وشرطته أكثر من أي وقت مضي، وأن هناك تنمية انسانية واقتصادية على كافة الأصعدة لم تشهدها البلاد طوال تاريخه، ولا يوجد وصي على مصر أيا كان.

وأضاف أنه على الإدارة الأمريكية احترام عدم التدخل في شئون مصر، ووقف أي محاولات تشويه لسمعة مصر باسم حقوق الإنسان، أو محاولة التأثير على القضاء المصري العادل، فلا يوجد لدينا معتقلين سياسين في مصر، ولكن لدينا متهمين في قضايا تمثل خروج عن القانون تخضع لتحقيق النيابة العامة.

وتابع أننا ما زلنا ندفع فاتورة الإرهاب عن المنطقة بالكامل، متسائلًا: "أين الكونجرس من الإرهاب المحاط بمصر؟".