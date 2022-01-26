جوتيريش يدعو جيش بوركينا فاسو إلى الاضطلاع بدوره المهني وحماية بلاده

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، جيش بوركينا فاسو إلى الاضطلاع بدوره المهني وحماية بلاده.

وقال جوتيريش في تغريدة عبر حسابه على تويتر ليل الثلاثاء/الأربعاء: "يجب أن يكون دور الجيش الدفاع عن بلد وشعبه، وليس مهاجمة حكومته والقتال من أجل السلطة. أدعو جيش بوركينا فاسو إلى الاضطلاع بدوره المهني وحماية بلاده واستعادة المؤسسات الديمقراطية".

واندلعت الاضطرابات في بوركينا فاسو يوم الأحد، بعد ورود تقارير عن قيام جنود في ثكنات في العاصمة واجادوجو ومدينتين أخريين بشمال البلاد بعصيان.

ونفت الحكومة في البداية وقوع الانقلاب، وقالت إن كل الأمور تحت السيطرة، ولكن بحلول مساء الاثنين، تم اقتياد الرئيس روك كابوري إلى معسكر تابع للجيش ، وأعلن قادة المجلس العسكري الجديد في بوركينا فاسو الإطاحة بالحكومة.

وتم حل الحكومة والجمعية الوطنية (البرلمان) بالإضافة إلى فرض حظر على التجول ليلا.