ماكرون يعتزم التحدث هاتفيا مع بوتين الجمعة المقبل بشأن أزمة أوكرانيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيتحدث هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين صباح يوم الجمعة المقبل لطلب إيضاحات بشأن الموقف بشأن أوكرانيا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وذكر ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس في مؤتمر صحفي مشترك في برلين أن روسيا ستدفع ثمنا باهظا إذا هاجمت أوكرانيا، ودعيا موسكو إلى خفض التصعيد.

وأشارا إلى أنهما مستمران في محاولة التوصل لحلول دبلوماسية، إلا أن ماكرون قال إنهم "يعدون أنماطا من ردود الفعل" إذا اتخذت موسكو خطوات عدائية.

ودافع شولتس عن رفض ألمانيا إرسال معدات إلى أوكرانيا، وذكر أن ألمانيا لا ترسل أسلحة للخارج لأسباب تاريخية، في إشارة إلى دور البلاد في الحرب العالمية الثانية.

وأعربت دول غربية عن قلقها إزاء احتمال تصعيد العنف عسكريا بغزو القوات الروسية لأوكرانيا. وتنفي موسكو وجود مثل هذه الخطط.

ويشار إلى أن دوائر قصر الإليزيه تتحدث عن احتمال التوصل إلى خفض التصعيد على الجانب الروسي من خلال إجراءات إنسانية، وحمل الانفصاليين الموالين للكرملين على التفاوض مع كييف وتقليل الحشد العسكري على الحدود.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 14 ألف شخص لقوا حتفهم خلال القتال بين القوات الحكومية الأوكرانية والانفصاليين الموالين للكرملين في منطقة دونباس.