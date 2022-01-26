محافظ أسيوط يشهد احتفالية «الثقافة» بمناسبة عيد الشرطة الـ70

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، واللواء عمر السويفى مدير أمن أسيوط، الاحتفالية الفنية الكبرى التي أقامها فرع الثقافة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 70، وذلك بقصر ثقافة أسيوط مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.

وأقيمت الاحتفالية تحت رعاية ودعم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والمخرج الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة واللواء عصام سعد محافظ الإقليم.

جاء ذلك بحضور اللواء أركان حرب عمرو جميل مساعد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية والعميد أحمد حمدى بفرع جهاز الأمن الوطني بالمحافظة والعميد أركان حرب محمد اسماعيل المستشار العسكرى للمحافظة ويحيى كدوانى ونشوى رائف عضوا مجلس النواب وضياء مكاوي مدير عام فرع ثقافة أسيوط والدكتور وجدى رفعت عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط والدكتورة مروة كدوانى مقررة المجلس القومى للمرأة بالمحافظة ومحمد بشير رئيس حي غرب وأيمن محروس رئيس حي شرق والدكتور احمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة وحازم على وكيل وزارة القوى العاملة ومصطفى أبو غدير مستشار المحافظ للجمعيات الأهلية والدكتور عيد محمد وكيل مديرية الأوقاف، والاب عاموث ممثلا للكنيسة الأرثوذوكسية بأسيوط وصفاء كامل مدير قصر ثقافة أسيوط ولفيف من وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والأحياء وبعض الاعلاميين والصحفيين.

وبدأ المحافظ زيارته لقصر ثقافة أسيوط بتفقد منتجات ورش الأطفال للفنون التشكيلية بعنوان " مصر بلدنا " مشيدا بالاعمال التى قدمها الأطفال المشاركين فى الورشة، ثم تم استكمال الاحتفالية بمسرح قصر الثقافة والذى قدمه المخرج الفنان أسامة عبد الرؤوف ثم فقرة السلام الجمهورى ثم عرض فيلم تسجيلي عن بطولات الشرطة المصرية تلاها فقرة شعرية للشاعر وليد حشمت رئيس مجلس إدارة نادي الأدب المركزى ونادى أدب أبنوب بعنوان " في حب مصر".

وتم استكمال فقرات الحفل بعرض فني لبعض الأغانى الوطنية لفرقة قصر ثقافة أسيوط للموسيقي العربية بقيادة المايسترو حسام حسني ومصطفي المري مدير الفرقة وعمرو عبد المحسن مدير الفرق الفنية.

وقدم محافظ أسيوط – خلال كلمته - التهنئة لجميع قيادات ورجال الشرطة البواسل بمناسبة ذكرى احتفالات عيد الشرطة الـ 70، موجهًا الشكر لهم لدورهم في حفظ أمن واستقرار البلاد وتحقيق العدالة والحفاظ على مكتسبات الشعب وحقوقه، مشيدًا بتضحيات شهداء الشرطة الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن ، داعياً جموع الشعب المصري إلى بذل مزيد من الجهد والعمل بإخلاص لمواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة واستراتيجية مصر2030 في ظل رؤية مستنيرة لقيادة سياسية حكيمة قادرة على وضع مصر قوية شامخة بين الأمم.

كما أشاد المحافظ بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأسر الشهداء وبعض قيادات وضباط وأفراد وزارة الداخلية لتميزهم وتفانيهم في عملهم وذلك خلال احتفالية عيد الشرطة، داعياً المولى عزل وجل أن يحفظ مصر جيشاً وشرطة وشعباً وقيادة من كل مكروه وسوء.