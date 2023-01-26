قال بريدراج بريكي المدرب المساعد لسياتل ساوندرز الأمريكي، إنه لم يتحدث مع الكاميروني تولو مدافع الفريق عن النادي الأهلي.

وقال بريكي في تصريحات تليفزيونية : "لم نتحدث مع تولو لاعبنا الكاميروني عن النادي الأهلي، هو يملك معلومات بالتأكيد ولكننا نعتمد على المباريات التي نراها لجمع المعلومات".

وأضاف؛ "كل فريق يستغل كل الأدوات للوصول للنتائج التي يرغب فيها، لا يمكن ابدا أن تتوقع النتيجة".

وعن كولر: "لا اعرفه جيدا ولم نلتقي من قبل، لكننا نعرف انه يؤدي هذه الفترة بشكل جيد ونتائجه مميزة، الأهلي يحب الأداء الجيد ونتائج كولر تتحدث عن نفسها".

وأتم: "سعيد بالحديث عن الأهلي أحد أكبر أندية العالم".