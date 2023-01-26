منظمة التعاون الإسلامي تدين استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في جنين

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، الاقتحام العسكري المستمر لقوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها، وارتكاب الجرائم المتواصلة في الأرض الفلسطينية المحتلة والتي أدت اليوم إلى استشهاد تسعة مواطنين فلسطينيين إضافة إلى العديد من المصابين بينهم حالات خطيرة.

وحملت المنظمة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء التي تجسد امتداداً لعدوان وإرهاب الدولة الإسرائيلي المستمر بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي للتدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه الاعتداءات والجرائم اليومية ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت باكرا استشهاد شاب فلسطينى، وإصابة 13 آخرون برصاص الاحتلال الإسرائيلى، بينها إصابات خطيرة بالصدر والفخذ والكتف، خلال اقتحام قوات كبيرة من الجيش، مدينة جنين ومخيمها.

وبعدها أعلن مسؤولون فلسطينيون لشبكة بي بي سي عربية مقتل تسعة أشخاص، من بينهم امرأة مسنة، خلال عملية عسكرية إسرائيلية بالضفة الغربية.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر عسكرية في الجيش الإسرائيلي، أن العملية العسكرية أحبطت عملية كبيرة كان من الممكن أن تتم ضد أهداف إسرائيلية، وأنها أدت لاعتقال مطلوب كبيرا كان ضالعا في التخطيط لتنفيذ عملية فلسطينية.