طارق مجدي حكما لمباراة المقاولون العرب والبنك الأهلي في كأس الرابطة

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة المقاولون العرب أمام البنك الأهلي، المُقرر إقامتها ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الأندية.

ويواجه المقاولون العرب فريق البنك الأهلي في الرابعة عصر اليوم الجمعة، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس رابطة الأندية.

وقررت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري إسناد مباراة المقاولون العرب أمام الجونة للحكم طارق مجدي، على أن يعاونه كلًا من خالد حسين، مساعد أول، ومحمود عبد السميع مساعد ثاني.

وسيتواجد أسامة إسماعيل حكمًا رابعًا في مباراة المقاولون العرب والبنك الأهلي، فيما يكون أحمد الغندور حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده مصطفى مدحت.

وفي المباراة الأخرى التي تجمع المصري البورسعيدي مع الجونة في الرابعة عصرًا، على ملعب الجيش ببرج العرب، سيتواجد محمود وفا عاشور، حكمًا للساحة، ويعاونه كلًا من محمد محمود، لطفي مساعد أول، وعمرو جمعة، مساعد ثاني، ومحمد التابعي الغازي حكمًا رابعًا، ومصطفي الشهدي، حكمًا لتقنية فيديو، ويساعده عاطف حسين.