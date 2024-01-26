بسمة وهبة تروي كواليس الساعات الأخيرة في حياة العامري فاروق: خلاف بين الأسرة والمقربين

تقدمت الإعلامية بسمة وهبة، بخالص العزاء لأسرة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي بعدما أعلن النادي وفاته اليوم الجمعة، كما تقدمت بالعزاء للأهلي وأسرته وجمهوره وكل محبي الراحل.



وقالت "وهبة"، خلال حلقة الجمعة من برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "البقاء لله، وتغمده الله في رحمته وخالص العزاء لأسرته، فقد كان على أجهزة التنفس الصناعي حيث توقفت أجهزة الجسم كلها عدا القلب".



وأضافت: "حتى الأمس، كان قلبه ينبض، وكان هناك خلاف بين الأسرة والمقربين بخصوص إمكانية رفعه من على الأجهزة وإعلان وفاته رسميا أم أنه كان مازال حيا ويجب أن يتلقى العلاج حتى آخر لحظة، وحضر الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي هذا النقاش".



وتابعت: "تم الاتفاق على أن الأطباء هم من سيحسمون المسألة، فتم إحضار طبيب عام وطبيب قلب وكشفا عليه وأكدا أن القلب مازال ينبض، وكل ذلك كان بالأمس، وقررت الأسرة بأنها ستتركه يتلقى العلاج".



ورحل العامري فاروق عن عمر ناهز 53 عامًا، فهو من مواليد القاهرة يوم 8 نوفمبر من عام 1970، ولديه ابنان، إبراهيم ومريم.



وتعرض العامري فاروق للإغماء في السابع من نوفمبر الماضي، وتم نقله إلى مستشفى المعلمين قبل أن يتم نقله إلى أحد مستشفيات السادس من أكتوبر واستمر فيها حتى وفاته.



وعانى العامري فاروق من نزيف في المخ دخل بسببه في غيبوبة على مدار شهرين، وأجرى 5 عمليات جراحية في المخ.



وشغل العامري فاروق عدة مناصب مرموقة على الساحة الرياضية المصرية، وتولى منصب وزير الرياضة في عام 2012، وكان عضوًا في مجلس إدارة النادي الأهلي لعدة سنوات، قبل أن يتم انتخابه نائبًا لرئيس الأهلي في عام 2017 للمرة الأولى، وكذلك في المنصب ذاته في انتخابات عام 2022.