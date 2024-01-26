أدان عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، ‏إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار صوب النازحين الذين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية بحي الزيتون ‏جنوب غزة، الخميس، مشيرا إلى قصف الاحتلال أعداد كبيرة من المواطنين «الجوعى» بحسب وصفه.‏

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مساء ‏DMC‏» مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر شاشة ‏‏«‏DMC‏» مساء الخميس، إن قطاع غزة يشهد أوضاعا إنسانية كارثية غير مسبوقة جراء انعدام الغذاء لا سيما ‏شمال وجنوب القطاع، موضحا أن حجم المساعدات الإنسانية لا يفي سوى 8 % من احتياجات السكان.‏

وأشار إلى تمكن الوكالة من إدخال 7 قوافل فقط على مدار الأسبوع إلى منطقة شمال ومدينة غزة، قائلا: «دائما ‏نحاول كثيرا يوميا.. ولكن الردود ليست إيجابية من قبل الجانب الإسرائيلي».‏

وأعرب عن أسفه إزاء الأوضاع الكارثية التي يعانيها سكان القطاع، قائلا: «الناس هناك تقوم بخبز أعلاف ‏الحيوانات، وهذا لم يحدث على مدار تاريخ الشعب الفلسطيني منذ بدء النكبة الفلسطينية الأولى 1948م، لم يشهد ‏الفلسطينيون في تاريخهم هذا التضور جوعا؛ بخبز علف الحيوانات».‏

وأضاف أن منع الاحتلال دخول الغذاء إلى شمال ومدينة غزة لم يعد مفهوما في ظل سيطرته الكاملة على ‏المنطقة، مشيرا إلى تضور أكثر من نصف مليون جوعا؛ نتيجة انعدام الغذاء بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي. ‏

وأسفر استهداف جيش الاحتلال بقذائف المدفعية والرصاص الكثيف حشدا من النازحين الذين كانوا ينتظرون ‏المساعدات الإنسانية بحي الزيتون، الخميس، عن استشهاد 20 فلسطينيا، وجرح 150 آخرين، بحسب وزارة ‏الصحة في غزة.‏