أدان عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار صوب النازحين الذين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية بحي الزيتون جنوب غزة، الخميس، مشيرا إلى قصف الاحتلال أعداد كبيرة من المواطنين «الجوعى» بحسب وصفه.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الخميس، إن قطاع غزة يشهد أوضاعا إنسانية كارثية غير مسبوقة جراء انعدام الغذاء لا سيما شمال وجنوب القطاع، موضحا أن حجم المساعدات الإنسانية لا يفي سوى 8 % من احتياجات السكان.
وأشار إلى تمكن الوكالة من إدخال 7 قوافل فقط على مدار الأسبوع إلى منطقة شمال ومدينة غزة، قائلا: «دائما نحاول كثيرا يوميا.. ولكن الردود ليست إيجابية من قبل الجانب الإسرائيلي».
وأعرب عن أسفه إزاء الأوضاع الكارثية التي يعانيها سكان القطاع، قائلا: «الناس هناك تقوم بخبز أعلاف الحيوانات، وهذا لم يحدث على مدار تاريخ الشعب الفلسطيني منذ بدء النكبة الفلسطينية الأولى 1948م، لم يشهد الفلسطينيون في تاريخهم هذا التضور جوعا؛ بخبز علف الحيوانات».
وأضاف أن منع الاحتلال دخول الغذاء إلى شمال ومدينة غزة لم يعد مفهوما في ظل سيطرته الكاملة على المنطقة، مشيرا إلى تضور أكثر من نصف مليون جوعا؛ نتيجة انعدام الغذاء بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي.
وأسفر استهداف جيش الاحتلال بقذائف المدفعية والرصاص الكثيف حشدا من النازحين الذين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية بحي الزيتون، الخميس، عن استشهاد 20 فلسطينيا، وجرح 150 آخرين، بحسب وزارة الصحة في غزة.