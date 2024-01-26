تحل الفنانة منى زكي ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس على قناة "dmc" يوم الاثنين القادم في تمام الحادية عشر مساء.

تروي منى زكي، خلال الحوار، مجموعة من الحكايات والكواليس الخاصة بفيلم "الرحلة 404" كما تسرد عدد من التفاصيل الخاصة بالعمل.

وينضم إليها خلال الحلقة المخرج هاني خليفة والمؤلف محمد رجاء والفنانتان جيهان الشماشرجي وسعاد بوشناق والذين يتطرقون لعدد من الشخصيات وضيوف الشرف في الفيلم وكواليس مادار بينهم أثناء التصوير وعدد من المفاجأت والأحداث التي لن يتعرف عليها المشاهد سوى في البرنامج.

وحلقة الثلاثاء من البرنامج هي حلقة خاصة عن الفنان الراحل محمد فوزي ولقاء مع الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا والمايسترو أحمد عامر والناقد الفني أشرف غريب مع مجموعة كبيرة من الأصوات الواعدة من دار الأوبرا المصرية يقدمون مجموعة من أهم الأغنيات التي قدمها الراحل محمد فوزي.