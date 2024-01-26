خالد الصاوي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

أعلنت الإعلامية إنجي علي، عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، عن اعتذار الفنان خالد الصاوي عن حضوره لبرنامجها الإذاعي "نجوم إف.إم"، نتيجة لإصابته بوعكة صحية في الفك، جعلته في حاجة إلى إجراء عملية جراحية.



وأضافت إنجي أن الحالة الصحية للصاوي فى تحسن وتحت الملاحظة الطبية، وخلال أيام سيعود لاستكمال تصوير مسلسله الجديد، بعد المتابعة مع طبيبه المعالج الذى يشرف على حالته الصحية.



وشارك خالد الصاوي في فيلم "ليه تعيشها لوحدك" والذي يتم عرضه حالياً فى السينمات، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم مثل شريف منير، سلمى أبو ضيف، خالد عليش، رؤى شنوحة، فاطمة عادل، محمد رضوان، مؤمن نور.

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