وزيرة خارجية جنوب إفريقيا: بعض الدول تواصلت معنا للانضمام للدعوى ضد إسرائيل

أكدت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، اليوم الجمعة، أن دولا أخرى تواصلت مع بلادها للانضمام للدعوى المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.



وقالت بتندور في تصريحات لشبكة "الجزيرة": "هناك خيبة أمل من عدم ذكر قرار محكمة العدل الدولية لوقف إطلاق النار".



وأضافت: "لم يفاجئني رد الفعل الإسرائيلي فهو ضمن سياق تاريخي ضد الفلسطينيين (..) وعلينا جميعا مراقبة إسرائيل إذا كانت تنوي تطبيق قرارات محكمة العدل".



وأشارت إلى أنه سيكون هناك مؤشرات واضحة خلال شهر إذا كانت إسرائيل ستحترم القانون الدولي، مشددة على أنه إذا ما تم الاستمرار بدعم إسرائيل فإن الدول الداعمة لها ستصبح طرفا بالقضية.



وأكدت باندور أنه على الولايات المتحدة لعب دور فعال في قضية حل الدولتين.



وفي وقت سابق الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص «وقف إطلاق النار».



وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي في 11 و12 يناير الجاري، جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب «جرائم إبادة جماعية» بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.