ضبط 11 جزارا في دمنهور لبيعهم لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمي

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف مجدي الخضر، وكيل الوزارة، اليوم، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بتمكن سمير البلكيمي مديرعام الرقابة التموينية بالمديرية من شن حملة بناحية بندر دمنهور، أسفرت عن ضبط 11 جزارا يقومون بالذبح خارج المجازر الحكومية وبيع لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كانت الحملة برئاسة حسن طاحونية مفتش الرقابة التموينية بالمديرية، بالاشتراك مع الدكتور أحمد الخولى من الطب البيطرى، وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.