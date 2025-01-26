الاتحاد الأوروبي يؤكد لحفتر أهمية الوصول لمؤسسات شرعية وموحدة

أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدي ليبيا، نيكولا أورلاندو في لقاء مع قائد القيادة العامة، المشير خليفة حفتر. ، على أهمية الوصول إلى مؤسسات موحدة وشرعية، وإجراء انتخابات وطنية في ليبيا.

وقال السفير الأوروبي في تدوينه على منصة «إكس» " بحثت مع المشير حفتر كيفية إسهام ⁧‫الاتحاد الأوروبي‬⁩ في حل الأزمة السياسية والانقسامات في ‫ليبيا‬⁩ مع الحفاظ على الاستقرار".

وقال أولاندور: "سنعمل على بحث فرص تعزيز التعاون من خلال برامج الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تحسين إدارة الحدود الجنوبية. مع تقديم الدعم الكامل للمبعوثة الأممية هانا سيروا تيتيه".

وسبق أن جدد الاتحاد الأوروبي دعمه جهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة، والتزامه بحل سياسي مستدام عبر حوار شامل بين الليبيين، وفق تصريح للناطق باسم الاتحاد الأوروبي رحب فيه بتعيين المبعوثة الأممية الجديدة.

شغلت تيتيه، وهي وزيرة خارجية سابقة لدولة غانا (2013-2017)، منصب الممثلة الخاصة للأمين العام في منطقة القرن الأفريقي منذ العام 2022، وأدت خلاله دورا مهما في التعامل مع التحديات الإقليمية حسب بوابة الوسط الليبية.