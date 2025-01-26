المجلس الرئاسي الليبي يرحب بتعيين مبعوث أممي جديد

أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، عن ترحيبه بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، تعيين الغانية "هانا سيروا تيتيه" مبعوثة خاصة إلى ليبيا ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وفي تغريدة على منصة إكس مساء اليوم الأحد، اعتبر المنفي أن هذا التعيين "يأتي في وقت حرج ومهم بالنسبة للقضية الليبية"، معربا عن أمله في أن تتمكن تيتيه، من تحقيق إنجازات ملموسة تسهم في كسر حالة الانسداد السياسي الراهنة، وتمهّد الطريق لتحقيق تطلعات الليبيين في إجراء انتخابات عامة حرّة ونزيهة تُرسّخ الاستقرار وتُعزز السلم الاجتماعي.

كما أكد المنفي دعمه الكامل لجهود المبعوثة الجديدة ومساعيها في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية المختلفة، داعيا جميع الجهات الوطنية والإقليمية والدولية إلى التعاون الصادق والفعّال معها لضمان نجاح مهمتها وتحقيق مستقبل أفضل لليبيا وشعبها.

ولم يصدر إلى الآن أي رد فعل حول تعيين تيتيه من مجلسي النواب والدولة وكذلك حكومة طرابلس وقيادة الجيش في الشرق.

كان رئيس الحكومة الليبية الموازية وغير المعترف بها دوليا في بنغازي، أسامة حماد أول المرحبين بتعيين تيتيه، منذ مساء أمس السبت، حيث عبر عن تطلعه إلى أن تقوم الأخيرة بمهامها بشكل يعكس دور البعثة الأممية الإيجابي ويدعم كل الجهود الرامية إلى حل المشكل الليبي دون إعطاء أي فرصة لتقويض هذه الجهود.

كما أعرب حماد عن أمله في أن تنتهج المبعوثة نهجا جديدا وعمليا في تقديم الدعم اللازم لكل الأطراف والتعامل مع الجميع على قدم المساواة، وأن تبتعد عن السياسات التي اتبعها رؤساء البعثة السابقين الذين "أساءوا لطبيعة عمل مجلس الامن بصفة خاصة ومنظمة الامم المتحدة على وجه العموم وكانت مصالحهم الشخصية هي الدافع لهم أثناء أداء مهامهم" وفق الحكومة في بيان خاص.

كما أكدت حكومة بنغازي أنها تتمسك بموقفها الثابت حول أحقية الليبيين في إنهاء جميع الانقسامات عبر حوار ليبي ليبي تتجسد فيه رغبة لم شمل الليبيين، وعدم القبول بأي إملاءات خارجية لا تصب في مصلحة ليبيا.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أعلن السبت تعيين الدبلوماسية الغانية، هانا تيتيه، موضحا أنها تتمتع بخبرة تمتد لعقود على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

ومنذ تعيين أول مبعوث أممي على إثر أحداث الثورة الليبية وتغيير النظام السياسي عام 2011؛ تعتبر تيتيه الرئيس العاشر لبعثة الأمم المتحدة للدعم في البلاد، وثاني مبعوث ينتمي للقارة الأفريقية بعد سلفها السنغالي السابق، عبدالله باتيلي.