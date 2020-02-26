العراق: الاشتباه في إصابة 12 شخصا بفيروس كورونا بنينوى

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كشف مدير عام صحة محافظة نينوى بالعراق فلاح الطائي اليوم الأربعاء عن وجود 12 حالة يشتبه اصابتها بفيروس كورونا في مدينة الموصل مركز محافظة نينوي، 400كم شمال بغداد.

وقال الطائي في تصريح لوكالة الأنباء الأالمانية (د ب أ) إن"دائرة صحة نينوى احتجزت 12 شخصا قدموا من إيران يشتبه في اصابتهم بفيروس كورونا".

وأضاف الطائي أن"الصحة تمكنت من حجزهم جميعا في الحجر الصحي التابع لمستشفى السلام العام بالموصل" موضحا أن "من بين المصابين ثلاثة أطفال وسيدتان".

وكانت صحة نينوى قد أعلنت ظهر اليوم عن انتشار نقاط تفتيش صحية في عموم مدينة الموصل كاجراءات احترازية.

وأوضح الطائي أن"نقاط تفتيش من صحة نينوى وبالتعاون مع نقاط تفتيش الشرطة المحلية انتشرت اليوم على جميع مداخل الموصل ومشارفها، لفحص الوافدين من المحافظات العراقية كاجراء احترازي ضد مرض كورونا".

وأشار إلى أن" نقاط التفتيش هذه ستبقى لعدة أيام للمراقبة والسيطرة على دخول أي مصاب أو مشتبه به بفيروس كورونا".