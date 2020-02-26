تبدأ ظهر اليوم مراسم جنازة عسكرية ورسمية مشهودة، بمسجد المشير بالتجمع الخامس، للرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي وافته المنية صباح أمس الثلاثاء، وسط حضور رفيع المستوى من مصر والعالم العربي، بينما سيقام العزاء مساء الجمعة المقبل.

وقد نعت معظم الدول العربية والمنظمات الإقليمة والدولية مبارك الذي توفي عن عمر يناهز 92 عاما، حكم منها مصر زهاء 3 عقود بين 1981 و2011 وقضى آخر 9 سنوات من حياته خارج السلطة على إثر تنحيته في ثورة 25 يناير.

في الروابط التالية تطالعون مستجدات تشييع الجنازة، والتعليقات المتوالية للمشاركين والمعزين، لحظة بلحظة، على مدار اليوم الأربعاء 26 فبراير 2020:

تجهيز مهبط للطائرات بالقرب من مقابر عائلة مبارك

بالفيديو.. شاهد استعدادات استقبال جثمان مبارك في مقابر العائلة