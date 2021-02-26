التحفظ على 17 صفيحة سمن مجهول المصدر داخل مصنع هريسة في الإسكندرية

شنت إدارة التجارة الداخلية في مديرية التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية، حملة الخميس أسفرت عن ضبط سمنة مجهولة المصدر داخل مصنع هريسة في منطقة مرغم وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.

وقال محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه في إطار تشديد الرقابة على مصانع التصنيع الغذائى التى بدون ترخيص حفاظاً على صحة المواطنين، أسفرت الحملة عن ضبط مصنع لتصنيع الهريسة بمنطقة مرغم بدون ترخيص، وتم تحريز 17 صفيحة سمن مجهول المصدر وغير مدون عليها أى بيانات زنة الصفيحة الواحدة 18.5 كجم باجمالى 314.5 كجم سمن.

تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.



