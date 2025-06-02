أطلق صناع الفيلم المصري العالمي "في عز الضهر" الإعلان التشويقي للعمل الذي يُعد أول بطولة سينمائية في مصر للنجم العالمي مينا مسعود، على أن يُعرض في دور العرض المصرية يوم 18 يونيو المقبل، قبل أن ينطلق لاحقًا إلى عدد من الدول العربية والأجنبية.

ويقدم الفيلم، الذي أخرجه مرقس عادل وكتبه كريم سرور، تجربة سينمائية تنتمي إلى نوعية الجريمة والتشويق، حيث تدور أحداثه حول شاب مصري ينخرط في عالم المافيا الدولية ويصبح أصغر أعضائها، قبل أن يُكلّف بمهمة معقدة على الأراضي المصرية، ليجد نفسه ممزقًا بين انتمائه لوطنه ومحاولاته للبقاء وسط عالم مليء بالتحديات القاسية.

ويضم الفيلم نخبة من النجوم المصريين والعرب، أبرزهم إيمان العاصي، شيرين رضا، جميلة عوض، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، وهو من إنتاج شركة الإخوة المتحدين، وقد جرى تصويره بين مصر وعدد من الدول الأوروبية.

وأعرب مينا مسعود عن سعادته بهذه التجربة، مؤكدًا أن الفيلم يمثل له عودة حقيقية إلى الجذور، مضيفًا: "ما جذبني للعمل هو ارتباط القصة بالهوية والانتماء، وهي موضوعات قريبة من تجربتي الشخصية كمهاجر نشأ بعيدًا عن وطنه".

من جانبه، قال المخرج مرقس عادل إن الفيلم يسعى إلى المزج بين البُعد المحلي والطموح العالمي، مضيفًا: "عملنا على تقديم دراما تحترم عقل المشاهد وتفتح أمامه مساحة للتفكير، مع الحفاظ على بصمة مصرية واضحة في كل تفاصيل العمل".

ومن المقرر أن يُعرض "في عز الضهر" في صالات السينما بمصر وعدة دول عربية من بينها السعودية والإمارات وقطر ولبنان، بالإضافة إلى أمريكا الشمالية وكندا، وسط توقعات بأن يمثل نقلة نوعية في الإنتاج السينمائي المصري على المستوى الدولي.