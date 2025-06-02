علاء عبد السلام: تماثيل رموز الفن بالأوبرا تجسيد حي لذاكرة مصر الإبداعية

شهدت ساحة دار الأوبرا المصرية احتفالية فنية وثقافية، تم خلالها إزاحة الستار عن تمثال جديد للمطربة الكبيرة أسمهان، من تنفيذ المثال الراحل محمود مختار، إلى جانب إعادة افتتاح تمثال شقيقها الموسيقار فريد الأطرش بعد ترميمه على يد التشكيلي محمد ثابت، وذلك ضمن مبادرة من جمعية محبي فريد الأطرش، بحضور نخبة من الفنانين والتشكيليين والإعلاميين، وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

وأعرب الدكتور علاء عبد السلام، رئيس دار الأوبرا المصرية، خلال الفعالية، عن فخره بضم تماثيل رموز الموسيقى والغناء لساحة الأوبرا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تخليد القامات التي أسهمت في تشكيل تاريخ القوى الناعمة المصرية، مؤكدًا أن تلك الأعمال الفنية تمثل جزءًا من الذاكرة الإبداعية للوطن، وتعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مؤسسات الدولة الرسمية والمجتمع المدني.

من جانبه، أهدى الفنان عادل السيد، رئيس جمعية محبي فريد الأطرش، درعًا تذكاريًا لرئيس الأوبرا، تقديرًا لجهوده في دعم المشهد الثقافي والإبداعي، معبرًا عن سعادته بتخليد اسمَي فريد الأطرش وأسمهان في هذا الموقع الرمزي، وموجهًا الشكر لوزارة الثقافة ودار الأوبرا على احتضان المنحوتتين.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة مبادرات وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية لنشر قيم الجمال، وتعزيز الوعي الفني والذوق العام، في تأكيد مستمر على أن الفن الجاد باقٍ ونابض في وجدان الشعوب.