الخارجية الروسية: مستعدون للعمل على مبادرة التطعيم العالمية ضد فيروس كورونا

أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، عن استعداد موسكو للتعاون في إنشاء وتنفيذ خطة تطعيم عالمية ضد فيروس كورونا المستجد، على النحو الذي اقترحه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وقالت زاخاروفا، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "إنه خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي في 17 فبراير الجاري، اقترح الأمين العام إنشاء مجموعة عمل خاصة في إطار مجموعة العشرين لإعداد وتنفيذ مبادرة تطعيم عالمية ضد فيروس (كورونا) تهدف إلى تزويد جميع البلدان بفرص متساوية للحصول على اللقاحات المضادة للفيروس".

وأكدت الدبلوماسية الروسية استعداد بلادها لبذل المزيد من الجهد والعمل بشأن مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة داخل مجموعة العشرين، مٌعربة عن أملها في تلقي مقترحات ملموسة بشأن تلك الخطة.

جدير بالذكر أن وباء كورونا أصاب منذ بداية تفشي المرض حوالي 112 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، توفي منهم أكثر من مليونين و490 ألف شخص.

يُذكر أن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا أعلن، في وقت سابق اليوم، تسجيل 11 ألفا و86 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية في روسيا؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 4 ملايين و223 ألفا و186 شخصا.