قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث ماكينزي، إن الإدارة الأمريكية الجديدة ملتزمة بالمشاورات مع الحلفاء، لافتًا إلى أنها تمضي قدمًا في هذا المسار، خلال الفترة الراهنة.

وأضاف ماكينزي، خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الخميس، أن الولايات المتحدة لازالت ترى بأن إيران أكبر تهديد في المنطقة، مشددًا على أهمية تحولها إلى عضو مسؤول، وخاصة مع ما تمتلكه من تاريخ لا يمكن إنكاره.

ونوه إلى أن إيران من الدول المصدرة للإرهاب وتهدد الجيران، متابعًا: «ردع إيران من أهم أولوياتنا، والسعودية تتعرض لهجمات شبه مستمرة من جماعة الحوثي المدعومة من إيران داخل اليمن».

وعن موافقة إدارة الرئيس جو بايدن على بيع معدات عسكرية لمصر بقيمة 197 مليون دولار، لفت إلى أن المشورة تخضع للسيطرة المدنية في وزارة الخارجية مع وزارة الدفاع وموافقة الكونجرس، موضحًا أن دوره يقتصر على تقديم النصيحة.

وذكر أن جائحة كورونا غيرت من طريقة عمله بشكل كبير، مختتمًا: «هذه المرة الأولى التي أظل فيها داخل مصر لعدة أيام منذ عام، والضيافة المصرية سخية للغاية».

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين الماضي، الفريق أول كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالإضافة إلى السفير جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بقائد القيادة المركزية الأمريكية في زيارته إلى مصر، مؤكدا خصوصية العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتطلع لاستمرار تطوير التعاون الثنائي القائم في جميع المجالات خاصةً على الصعيد العسكري القائم والممتد بين البلدين على مدار العقود الماضية، وذلك على نحو يعزز من التعاون المثمر بين مصر والولايات المتحدة في مواجهة التحديات المشتركة في المنطقة.