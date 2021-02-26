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أعداد جريدة الشروق
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التعليم العالي: فوز الدكتور أحمد الشوادفي بجائزة التميز في زراعة الأعضاء من وزارة الصحة البريطانية

خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
أ ش أ
نشر في: الجمعة 26 فبراير 2021 - 8:45 م | آخر تحديث: الجمعة 26 فبراير 2021 - 8:45 م

هنأ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أحمد الشوادفي المدرس بمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية، لفوزه بجائزة التميز فى زراعة الأعضاء من وزارة الصحة البريطانية.

وأجرى الدكتور خالد عبدالغفار اتصالا هاتفيا بالطبيب المصري أحمد الشودافي؛ لتهنئته بعد حصوله على درع الجمعية البريطانية لزراعة الأعضاء.

الجدير بالذكر أن الجمعية البريطانية تعد من أكبر الجمعيات الطبية الخاصة بالجهاز الهضمي، كما أنها تصدر أكبر دورية علمية لمناظير الجهاز الهضمي، وتصدر القواعد الاسترشادية الدورية المختصة بمختلف التدخلات العلاجية والتشخيصية بالمناظير، كما توفر تلك الجمعية العديد من المنح الطبية للتدريب في مجال مناظير الجهاز الهضمي.


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