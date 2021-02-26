كوكا يقود أولمبياكوس للتأهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي

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قاد المصري أحمد حسن كوكا، مهاجم أولمبياكوس اليوناني، فريقه لخطف بطاقة التأهل لدور الـ 16 من مسابقة الدوري الأوروبي أمام نظيره إيندهوفن الهولندي في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الخميس، على ملعب "فيليبس" ضمن مباريات إياب دور الـ32 في الدوري الأوروبي "يوروبا ليج".

وبدأ المهاجم كوكا المباراة على مقاعد البدلاء قبل أن يدخل بديلا فى الدقيقة 79 من زمن اللقاء، وينجح فى تسجبل هدف فريقه الوحيد فى الدقيقة 88 والذى منح فريقه التأهل للدور الثانى.

تفوق إيندهوفن بثنائية نظيفة فى الشوط الأول، سجلهما اللاعب إيران زاهافى هدفى فريق إيندهوفن الهولندى فى شباك أولمبياكوس خلال أحداث الشوط الأول، فى الدقيقتين 23 و 44 من زمن المباراة.

وفى الشوط الثانى نجح النجم المصرى أحمد حسن كوكا فى تسجيل هدف التأهل لفريقه اليونانى إلى دور الـ 16 بعد متابعته لكرة مرتده من حارس الفريق الهولندى.